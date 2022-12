Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ausgerückt, um am südlichen Ortsrand von Gerolsheim auf einem Privatgrundstück ein Lagerfeuer zu löschen, weil es zu nah an einem Wohnhaus entfacht worden war. Der dafür verantwortliche Anwohner wollte das zunächst verhindern und hatte kein Verständnis für den Feuerwehreinsatz, heißt es im Bericht der Grünstadter Polizeiinspektion. Schließlich habe er dann doch zugelassen, dass das Feuer gelöscht wird. Er soll aber einen Feuerwehrmann angespuckt haben, sodass er mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss.