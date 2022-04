Ein Flächenbrand von etwa 1000 Quadratmetern Größe auf einer Grünfläche zwischen dem Strandbad und dem Vorort Studernheim hat am Montagnachmittag die Feuerwehr beschäftigt. Laut Bericht ging gegen 11.50 Uhr der Alarm bei der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen ein. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung über den Feldern erkennen. Ausgebrochen war der Brand auf einer circa 50 Meter langen und 20 Meter breiten Grünfläche, die hauptsächlich mit trockenem Schilf bewachsen war. Um den Wasserbedarf aus einem Hydranten am Gelände des Tennisclubs Grün-Weiss zu decken, richtete die Wehr einen Pendelverkehr mit drei Löschfahrzeugen ein. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Das Löschen eines großen Baumes gestaltete sich etwas problematisch. Bei einer Nachkontrolle des Bereichs gegen 17 Uhr waren keine Glutnester oder erhöhten Temperaturen mehr auszumachen. Die Feuerwehr Frankenthal war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch nicht. Die Polizeiinspektion Frankenthal ermittelt.