In Frankenthal hat es in der Nacht auf Donnerstag in einem Haus in der Rheinstraße gebrannt. Verletzt wurde nach RHEINPFALZ-Informationen niemand. Alle Personen verließen selbstständig das Haus. 33 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur Brandursache sowie der Höhe des entstandenen Schadens lagen am Morgen noch keine Informationen vor.