Ein Autogenschweißgerät ist am Montagmittag bei Lötarbeiten am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Das hat die Frankenthaler Feuerwehr mitgeteilt. Um 12.31 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes im Meergartenweg Alarm ausgelöst. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, sahen sie, dass der im Keller gelegene Küchenbereich verraucht war. Die dort arbeitenden Handwerker hatten bereits einen Feuerlöscher eingesetzt. Ein Trupp der Wehr schaffte es dann unter Atemschutz, den Brand vollständig zu löschen. Das Schweißgerät wurde ins Freie gebracht. Der gesamte Kellerbereich und Teile der Kantine im Erdgeschoss wurden anschließend mit mehreren Hochleistungslüftern vom Rauch befreit und belüftet. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr Frankenthal war mit fünf Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort.