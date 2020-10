Zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband stellt die Feuerwehr Frankenthal sich und ihre Arbeit am Donnerstag, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf dem Frankenthaler Rathausplatz vor. „Heimat - Menschen - Vielfalt = Feuerwehr!“ heißt das Motto der Tour des Landesfeuerwehrverbands durch 36 Städte, mit der für den ehrenamtlichen Einsatz geworben werden soll. „Auch wenn die Feuerwehr Frankenthal derzeit keine Nachwuchssorgen hat, so gilt es, frühzeitig Nachwuchs aufzubauen – egal ob bei der aktiven Mannschaft oder bei unserer Jugendfeuerwehr“, erklärt die Frankenthaler Wehr zu dem geplanten gemeinsamen Auftritt. An Gesprächsstoff soll es nicht fehlen: „Brandbekämpfung, technische Hilfe, Gefahrstoffe, Retten aus Höhen und Tiefen, Wasserschutz, Rettungshunde/Ortungstechnik oder Presse- und Medienarbeit – da gibt es für jede(n) eine spannende Aufgabe.“ Mit dabei ist auch die Jugendfeuerwehr, die Jüngere mit „Spaß und Spiel“ für das Thema begeistern möchte.