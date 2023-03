Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Nachwuchs in allen Altersklassen warben die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal und der Landesfeuerwehrverband (LFV) am Donnerstag auf dem Rathausplatz. Auch wenn das Wetter nicht optimal war, zogen die Beteiligten am Nachmittag ein rundum positives Fazit.

Frankenthal war eine Station der Aktion „Heimat – Menschen – Vielfalt = Feuerwehr“, mit der der Landesfeuerwehrverband an fast 40 Orten im Land Station macht, um gemeinsam mit den örtlichen