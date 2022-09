Besonderer Einsatz für die Höhenretter der Feuerwehr Frankenthal: Am Samstag halfen sechs von ihnen in Mayschoss im Ahrtal bei der Weinlese im Steilhang. Rund 700 Kilo Spätburgundertrauben kamen so am Ende über eine 200 Meter lange Seilbahn auf einer Strecke mit rund 120 Höhenmeter vom Weinberg nach unten über die Ahr ins Tal.

Das teilt die Feuerwehr mit. Die Flutkatastrophe vergangenen Sommer hat die Monorackbahn, die normalerweise bei der Bearbeitung der Weinberge als Unterstützung dient und über die die Trauben der Weinberge unterhalb der Saffenburg im Mayschosser Burgberg ins Tal gebracht werden, stark beschädigt, die Reparatur sei noch nicht wie geplant erledigt. Bereits 2021 hatten die Spezialkräfte aus Frankenthal, die seit Kurzem als Landesfacheinheit Höhenrettung in Rheinland-Pfalz anerkannt sind, den Winzern im Ahrtal an zwei Samstagen bei der Lese geholfen.

Während des Einsatzes direkt nach dem Hochwasser seien Freundschaften vor Ort entstanden. So sei es „eine Selbstverständlichkeit“, die Winzer in Mayschoss zu unterstützen. Ein weiterer Einsatz an einem der nächsten Wochenenden sei bereits geplant – „zur Traubenrettung und für die wirtschaftliche Lebensgrundlage der dortigen Winzer“.