Hinweise aus Feuerwehrkreisen sprechen von Engpässen in der Nacht. Die Leitung der Frankenthaler Feuerwehr weist diese Kritik zurück.

Im November 2025 erreichten die RHEINPFALZ Hinweise von mehreren Feuerwehrangehörigen aus Frankenthal und dem Umland. Sie schilderten ihre Wahrnehmungen zur nächtlichen Einsatzverfügbarkeit der Frankenthaler Wehr und übten Kritik am Umgang mit dem von ihnen wahrgenommenen Engpass. Die Feuerwehr teilt diese Wahrnehmungen nicht und ordnet die Situation nicht als kritisch ein.

Während aktuelle und ehemalige Kameraden, die anonym bleiben wollen, die Einsatzverfügbarkeit als „unzureichend“ bezeichneten und von „fehlenden Maschinisten in den Nachtstunden“ sprachen, weist die Feuerwehr Frankenthal die Hinweise auf Probleme bei der nächtlichen Einsatzverfügbarkeit zurück. Zwar räumen die Verantwortlichen ein, dass Nachtstunden, Paralleleinsätze und lange Einsatzlagen organisatorisch „herausfordernd sein können“, strukturelle Defizite sieht die Wehr jedoch nicht. „Schiefgegangen ist es noch nie“, betont Thomas Bader, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt, in einem Hintergrundgespräch. Er erklärt, dass es bislang zu keinem Einsatz gekommen sei, der gescheitert sei. Neben ihm nahmen an dem Gespräch mit der RHEINPFALZ auch sein Stellvertreter Frank Böhmer sowie Gisela Böhmer und Sarah Bader aus der Presseabteilung teil.

„Besser geht immer“

Die Verantwortlichen schildern offen, dass die Einsatzfähigkeit in der Nacht maßgeblich von der tatsächlichen Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte abhängt. Aktuell engagieren sich rund 120 Ehrenamtliche bei der Feuerwehr Frankenthal. „Besser geht immer“, sagt Bader. Man würde auch mehr Personal aufnehmen, was aber aufgrund von Platzproblemen derzeit nicht möglich sei.

Die Feuerwehr lebt nach eigenen Angaben mit einer sogenannten Zufallsbereitschaft: Wer im Alarmfall tatsächlich ausrückt, lasse sich nicht vorhersagen. „Wir wissen nicht, wer kommt. Das ist sportlich, aber ein normales Geschehen“, ordnet Bader ein. Zwar werde über Nachalarmierungen und gegebenenfalls einen zweiten Alarm nachgesteuert. Dennoch gebe es Situationen, in denen „zwei oder drei zusätzliche Einsatzkräfte hilfreich oder ein schnelleres Eintreffen wünschenswert gewesen wären“, ergänzt Bader.

Gerade bei langen, körperlich belastenden Einsätzen stoße das System an natürliche Grenzen. So verweist Bader auf den Garagenbrand Ende Dezember bei Minusgraden, bei dem Atemschutzgeräteträger aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim Frankenthaler Einsatzkräfte ablösen mussten. Hintergrund sei, dass ein Atemschutzgerät Einsätze von rund 20 Minuten ermögliche; maximal zwei Durchgänge seien aus Sicherheitsgründen vertretbar, so der Brandinspekteur. Kollegen aus Ludwigshafen hatten außerdem mit einer Hygienestation an der Hauptfeuerwache unterstützt, da die ausgefallene Heizung ein Duschen in den eigenen Räumlichkeiten verhinderte.

Zu oft Nachbarschaftshilfe?

Nach Angaben der Feuerwehr dient die Nachbarschaftshilfe dabei nicht der Kompensation akuter Personalmängel, sondern der langfristigen Absicherung – insbesondere, um während laufender Einsätze den sogenannten Stadtschutz aufrechtzuerhalten, erläutert Pressesprecherin Gisela Böhmer. Angesichts von rund 900 Einsätzen im vergangenen Jahr „ist die Wahrscheinlichkeit paralleler Lagen hoch“, sagt sie. Häufig übernehme dann etwa die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim Teile des Grundschutzes.

Doch auch aus Bobenheim-Roxheim ist Kritik zu hören. Immer öfter müsse die Wehr den Stadtschutz in der Nachbarstadt stellen, obwohl die Bobenheim-Roxheimer Wehr ausschließlich aus Freiwilligen besteht – anders als in Frankenthal. Dort sind tagsüber 30 hauptamtliche Feuerwehrleute im Dienst, um Einsätze abzuarbeiten.

Frank Böhmer betont, dass bei Einsätzen mit Nachbarschaftshilfe stets auch Frankenthaler Kräfte eingebunden seien. Externe Wehren unterstützten, ersetzten aber nicht.

Nicht genug Werbung?

Bei der Nachwuchsgewinnung setzt die Feuerwehr auf Jugend- und Bambinifeuerwehr, die in jüngster Vergangenheit sogar einen Aufnahmestopp verzeichnen mussten – weil für mehr kein Platz ist. Eine stadtweite Social-Media-Kampagne zur Ehrenamtsgewinnung sei in Vorbereitung, habe sich jedoch bisher verzögert. Zuletzt sei die Werbung auf Social-Media-Kanälen wie Facebook „nicht durchgehend proaktiv erfolgt“, räumt Gisela Böhmer ein.

Belastbare Zahlen zur tatsächlichen Verfügbarkeit in den Nachtstunden liegen bislang nicht vor. Diese sollen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanung erhoben werden, die bis spätestens 2028 vorliegen muss. Die Ergebnisse könnten zeigen, „wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss“, sagt Bader. Man gehe dabei „offen“ an die Analyse heran und wisse noch nicht, wohin die Reise führe. Bis zum Ende dieses Jahres möchte seine Abteilung die Analyse abgeschlossen haben und dann möglicherweise notwendig gewordene Schritte einleiten.

Die Feuerwehrleitung betont, dass die Hinweise aus dem Feuerwehr- und kommunalen Umfeld, die von angespannten Nachtlagen sprechen, als subjektive Wahrnehmungen einzuordnen seien. „Ein grundsätzliches Verschulden“ sieht die Feuerwehr Frankenthal derzeit nicht, stellt Pressesprecherin Böhmer klar.