Gleich zweimal wurde die Frankenthaler Feuerwehr am Mittwochabend gerufen, um ein Kind zu befreien. Im ersten Fall hatte gegen 17.30 Uhr ein sieben Jahre altes Mädchen auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mahlastraße sein Knie in einem Regenablauf eingeklemmt. Das Kind sei innerhalb weniger Minuten mithilfe von etwas Öl befreit worden, teilt die Feuerwehr auf Anfrage mit. Das Knie sei geschwollen, größere Verletzungen habe die Siebenjährige aber nicht. Kurz nach dem Einsatz erreichte die Hauptwache ein Notruf aus der Siemensstraße. Dort musste eine Tür geöffnet werden, weil ein sieben Monate altes Baby alleine in der Wohnung war. Die Tür sei zugefallen, und die Eltern hätten ihre Schlüssel nicht bei sich gehabt, informiert die Feuerwehr.