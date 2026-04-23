Die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim kann über Langeweile nicht klagen, auch wenn sie 2025 weniger Einsätze hatte als im Vorjahr. Einen Wunsch haben die Aktiven auch.

Im vergangenen Jahr rückte die Bobenheim-Roxheimer Feuerwehr 104-mal aus, also durchschnittlich zweimal pro Woche. In 37 Fällen handelte es sich um Brände, der Rest waren Hilfeleistungen wie Türöffnungen. Damit sei man etwas unter den Zahlen der Vorjahre geblieben, sagte Wehrleiter Kai Neiheiser bei der Jahreshauptversammlung.

„Die Bürger haben erneut in vielfacher Weise erfahren und sie wissen, dass sie sich im Ernstfall auf uns verlassen können“, sagte Neiheiser. Er berichtete von physisch und psychisch herausfordernden Einsätzen nach Sterbefällen, etwa wenn Menschen schon einige Tage tot in ihren Wohnungen lagen.

Hohes Ausbildungsniveau

Der Wehrleiter dankte seinen derzeit 57 aktiven Wehrleuten für ihre Zuverlässigkeit und vorbildliche Motivation. Dies spiegle sich im hohen Ausbildungsniveau der Bobenheim-Roxheimer Feuerwehr. Allein im letzten Jahr hätten die Feuerwehrfrauen und -männer mehr als 3000 Ausbildungs- und Lehrgangsstunden absolviert. Erfreulich habe sich in den vergangenen Jahren auch die Nachwuchsarbeit entwickelt. Derzeit gehören 15 Kinder und Jugendliche der Bobenheim-Roxheimer Jugendfeuerwehr an.

Laut Neiheiser werden weitere Werbeaktionen vorbereitet. Das Ziel laute, jährlich ein bis zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Erwachsenen zu integrieren. „Wir sind da auf einem wirklich guten Weg“, so Neiheiser. Leider fehle im Gerätehaus ein Jugendraum, den zu schaffen habe bei einer Erweiterung des Gebäudes Priorität.

Hoffen auf größeres Gerätehaus

„Wegen des mittlerweile defizitären Gemeindehaushalts werden wir das Ziel der Gerätehauserweiterung jedoch auf unbestimmte Zeit verschieben müssen“, informierte der Feuerwehrchef seine Kameraden. „Wir hoffen aber, dass finanzielle Mittel aus dem Konjunkturprogramm wenigstens eine mittelfristige Umsetzung dieses wichtigen Vorhabens ermöglichen.“

Immer näher dagegen rücke der Bau einer Katastrophenschutzhalle, sie könne bereits 2027 Wirklichkeit werden und werde im Katastrophenfall kurze Ausrückzeiten ermöglichen. Wichtig sei eine witterungsgeschützte und sachgerechte Unterbringung von Fahrzeugen und Einsatzmitteln sowie Raum für Wartung und Logistik. So sollen hier für den Krisenfall unter anderem 10.000 gefüllte und 100.000 ungefüllte Sandsäcke gelagert werden. Der Bau der Halle stärke den Katastrophenschutz und diene der nachhaltigen Sicherheitsvorsorge der Gemeinde.

Zusammenarbeit mit Verwaltung gelobt

Und zwei weitere wichtige Projekte sollen 2027 verwirklicht werden: der Kauf eines Mannschaftstransportwagens sowie die Anschaffung eines etwa 500.000 Euro teuren Dekontaminationsfahrzeugs. Das Letztgenannte wird gemeinsam von der Stadt Frankenthal, der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und der Gemeinde Bobenheim-Roxheim angeschafft.

Der Wehrleiter bescheinigte Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem gesamten Gemeindevorstand sowie dem Gemeinderat, immer ein offenes und vertrauensvolles Ohr für die Belange der Feuerwehr zu haben. Müller sagte: „In Zeiten zunehmender Unwetter und großflächiger Stromausfälle ist eine flexible, robuste Infrastruktur entscheidend.“ Er erinnerte an die Arbeit zusammen mit der Kreisverwaltung für gemeinsame Strategien im Katastrophenfall, beispielsweise bei großflächigen Strom- und Heizungsausfällen. Damit einher gehe die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den technischen Einsatzleitungen und den Kommunalverwaltungen. Bernd Vollmer erhielt in der Versammlung für 30-jährigen aktiven Dienst die Feuerwehr-Ehrenspange in Gold.