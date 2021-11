Ein Wohnhaus in der Anselm-Feuerbach-Straße im Pilgerpfad ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag Ziel von Einbrechern gewesen. Den Beamten zufolge drangen die unbekannten Täter zwischen 16.30 und 20 Uhr in das Gebäude ein und durchwühlten alle Zimmer. Laut den Ermittlern steht derzeit noch nicht fest, ob und welche Gegenstände gestohlen wurden. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.