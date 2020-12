In einer Kellerwohnung in der Verdistraße ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. „Der 36-jährige Bewohner wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus“, informierte das Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen). Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.