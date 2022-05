Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einer Tiefgarage in der Mahlastraße am frühen Samstagmorgen bewusst gelegt worden ist. Wie der oder die unbekannten Täter vorgegangen sind, sei noch unklar. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen ermittelt die Kripo wegen schwerer Brandstiftung. Die Höhe des von den Flammen angerichteten Schadens steht zwar noch nicht fest, laut Polizei sind aber zwei Autos und zwei Motorräder komplett ausgebrannt. 50 weitere in der Tiefgarage abgestellte Fahrzeuge seien darüber hinaus in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es in der am Montagvormittag veröffentlichten Pressemitteilung des Präsidiums. Die Ermittlungen richten sich demnach auch gegen einen möglichen Tatverdächtigen – laut Medienberichten ein 48 Jahre alter Frankenthaler, der wieder auf freiem Fuß sei. Dass der neuerliche Zwischenfall in der Mahlastraße mit einer Serie von Bränden in unmittelbarer Nähe des jetzigen Tatorts in Zusammenhang steht, könne man nicht ausschließen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Zwei der 47 Bewohner, die mitten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen mussten, und zwei Beamte litten nach Angaben der Ermittler nach dem Brand wegen des Rauchs an Atembeschwerden.