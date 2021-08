Keine Hinweise auf Brandstiftung hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen nach einem Wohnhausbrand in der Ruchheimer Straße im Frankenthaler Vorort Studernheim am frühen Sonntagmorgen. In einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz heißt es, man gehe nach einem Ortstermin der Brandermittler mit einer Brandgutachterin am Mittwoch derzeit davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt oder durch fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Das Reihenhaus, in dem das Feuer ausbrach, sei nicht mehr bewohnbar. Auch das Nachbarhaus sei durch das Feuer beschädigt worden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 400.000 Euro an. Die Ermittlungen laufen noch.