Der Brand in einer Turnhalle im Wormser Stadtdorf Weinsheim war nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei keine Brandstiftund. Zwar hatte die Feuerwehr dem ersten Bericht nach an zwei Stellen – auf dem Dach und in einem Abstellraum – löschen müssen. Die Ursache dürfte aber ein, wie die Polizei schreibt, „durch Verschleiß entstandener Defekt“ an einer Heizungsanlage sein. Die Anlage habe kurz zuvor von Handwerkern repariert worden; ein möglicher Zusammenhang mit dem Feuer werde nun durch die Staatsanwaltschaft in Mainz geprüft.

Bei dem Feuer war ein Sachschaden entstanden, den die Polizei mit 300.000 Euro angibt. Menschen kamen nicht zu Schaden.