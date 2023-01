Erste Untersuchungen der Polizei nach einem Brand in einem Geschäft nahe des Speyerer Tors in der Nacht auf Mittwoch haben noch keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung erbracht. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mit. Abgestellter Müll am Hintereingang von Paolettis Lebensmittel und Süßwaren in der Lauergasse hatte Feuer gefangen, die Flammen griffen auf das Gebäude über, Häuser in der Nachbarschaft wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Da ein technischer Defekt sowie eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden könne, werde wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Diese könne auch fahrlässig, etwa durch das Wegwerfen einer Zigarettenkippe, erfolgt sein. Offen ist noch, ob für weitere Ermittlungen ein externer Brandgutachter eingesetzt wird.