Die Feuerwehr Frankenthal musste am Samstag zur Kleingartenanlage neben dem Westring ausrücken. Warum die Einsatzkräfte einem Ehepaar besonders dankbar sind.

In der Kleingartenanlage neben dem Westring in Frankenthal haben am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache Gartenlauben gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr rückten die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr aus. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie fest, dass zwei Hütten im hinteren Teil der Anlage in Brand geraten waren.

Vor allem die Nachlöscharbeiten nahmen viel Zeit in Anspruch. Foto: Feuerwehr Frankenthal Die Flammen waren weithin sichtbar. Foto: Feuerwehr Frankenthal Foto 1 von 2

„Zunächst musste eine Löschwasserleitung von knapp 500 Metern verlegt werden, da die Wege der Anlage zu schmal sind für Feuerwehrfahrzeuge“, berichtet die Feuerwehr. Der Brand habe zwar zügig eingedämmt werden können, die Nachlöscharbeiten hätten jedoch viel Zeit in Anspruch genommen. Laut Feuerwehr lag das an der Bauweise der Lauben und der verwendeten Baustoffe. „Unser Dank gilt einem Anwohnerehepaar aus dem Richard-Wagner-Ring, über dessen Grundstück im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen eine deutlich kürzere Wasserversorgung gelegt werden konnte“, erklärt die Feuerwehr.

Auch DRK und Malteser im Einsatz

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. Im Einsatz waren auch die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr des Katastrophenschutzes der Stadt, gestellt durch den DRK-Ortsverein, sowie die Schnelleinsatzgruppe Versorgung der Malteser. Letztere übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte.