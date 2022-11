Von Brandstiftung geht die Polizei als Ursache eines Feuers am Mittwochnachmittag in einem Wormser Einfamilienhaus aus. Den Angaben zufolge löschte die Feuerwehr den Brand in einem mehrstündigen Einsatz. Bei ihrer Ankunft trafen die Einsatzkräfte einen Bewohner vor dem Haus an. Er befinde sich in medizinischer Behandlung, teilt die Polizei mit. Weitere Personen seien nicht im Haus gewesen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der genauen Brandursache dauern an.