In der Küche einer Frankenthaler Gaststätte hat es am Montag einen Fettbrand gegeben. Die Polizei teilt mit, dass das Ganze glimpflich ausging, weil das Feuer von Angestellten selbst gelöscht werden konnte, bevor die Feuerwehr kam. Die Feuerwehrleute kontrollierten dann nur noch den Brandort. Die Gaststätte musste wegen des Löschpulvers für einen Tag schließen. Wie groß der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233/313-0 an die Polizeiinspektion Frankenthal oder unter 06237/934-1100 an die Polizeiwache Maxdorf zu wenden; Zeugenhinweise nimmt die Polizei auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.