Wonach haben Menschen nach eineinhalb Jahren Pandemie die größte Sehnsucht? Das hat sich die Wormser Nibelungenhorde bei der Erarbeitung ihres neues Stücks gefragt. Die Antwort gibt der Titel: „Get in touch – in Kontakt kommen – ent-locked“. Das als Stationentheater konzipierte Stück ist am Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr im Rahmen der Nibelungen-Festspiele im Herrnsheimer Schlosspark zu sehen.

Als die RHEINPFALZ zum Probenbesuch vorbeischaut, erkunden die jugendlichen Schauspieler gerade das Terrain für die beiden Aufführungen. Sie laufen, jeder für sich,