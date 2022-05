Das Streichorchester Frankenthal ist 50 Jahre alt geworden. Es feiert das Jubiläum am Sonntag, 8. Mai, in der Zwölf-Apostel-Kirche mit einer musikalischen Reise durch verschiedene Stilepochen – vom Barock über die Romantik bis zur Moderne.Der sich aus begeisterten Hobbymusikern rekrutierende Klangkörper hat seine historischen Wurzeln in der Pfarrei St. Dreifaltigkeit und ist aus dem ehemaligen Jugendorchester des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hervorgegangen, das ab 1947 für den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Stadtkirche konzertierte. Mitbegründer und erster Dirigent des Streichorchesters St. Dreifaltigkeit, das überkonfessionell und als nicht eingetragener Verein agiert, war der frühere Leiter der Justizvollzugsanstalt Karl Wieder.

Dessen Sohn Michael Wieder, der seine Ausbildung an der Städtischen Musikschule Frankenthal begann, als Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie zahlreiche Konzerte mit namhaften Dirigenten spielte und heute an der Musikschule in Ravensburg unterrichtet, tritt bei dem Konzert als Solist auf. Zusammen mit Professor Ulrich Gröner, der an der Züricher Hochschule der Künste lehrte und unter anderem bei der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben als Konzertmeister tätig ist, spielt er Bachs Doppelkonzert in d-Moll für zwei Violinen und Orchester.

Von Klassik bis Tango

Zu hören sind bei dem Jubiläumskonzert ferner die Sinfonie Nr. 27 in G-Dur von Joseph Haydn, eine kleine Suite des Frankenthaler Komponisten Stephan Cosacchi sowie ein „russisches Album“ mit Werken von Serge Prokofieff, Dimitri Kabalewski und Peter Tschaikowski. Den Schlusspunkt setzt der berühmte Libertango von Astor Piazzolla.

Ein Dutzend Dirigenten hat das Streichorchester in seiner 50-jährigen Geschichte kommen und gehen sehen. Seit 2012 steht der aus Mannheim stammende und in Heidelberg lebende Musiker, Historiker und Pädagoge Frederik Durczok (Jahrgang 1986) am Pult.

Termin

Jubiläumskonzert des Streichorchesters Frankenthal am Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kirche. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.