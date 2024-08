Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Bestehens des SV Studernheim bildet ein Festakt am Samstag, 31. August, 18 Uhr, in der Eichwiesenhalle. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Ehrungen langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder.

In sportlicher Hinsicht wurden im Jubiläumsjahr bereits einige Akzente gesetzt. Das 13. Ortsvereinsschießen im März, bei dem sich auch die lokale Prominenz ein Stelldichein gab, und die beiden gut organisierten Fußballturniere im Juni konnten als Erfolg verbucht werden. Einmal mehr hat der Verein gezeigt, dass er zu den tragenden Säulen im gesellschaftlichen Leben des Vorortes zählt und mit einem ausgeprägten Wir-Gefühl punkten kann.

Wie sehr in Studernheim das Bedürfnis bestand, einen Sportverein zu etablieren, zeigte sich daran, dass zur Gründungsversammlung des SV am 11. Juni 1949 bereits 42 Mitglieder zusammenkamen. Mit dem neuen Verein, in dem anfangs nur Fußball gespielt wurde, ging es steil nach oben. Die Zahl der Mitglieder habe sich in den ersten drei Monaten mehr als verdoppelt, weiß Vorsitzender Alexander Riede zu berichten. Inzwischen ist man bei rund 550 Mitgliedern angekommen.

Der ganze Stolz des Vorortvereins ist seine vorbildliche Nachwuchsarbeit. Fußball steht dabei nach wie vor an erster Stelle. Etwa 130 Youngsters sind in den einzelnen Altersgruppen aktiv. Damit hat der Jubilar eine der größten Jugendabteilungen in Frankenthal. Geschossen wird freilich nicht nur mit dem runden Leder. Die Schützenabteilung des SV – 1959 gegründet – kann auf ihr 65-jähriges Bestehen zurückblicken. Jüngstes „Kind“ des Vereins ist die breit aufgestellte Gymnastikabteilung, deren Anfänge auf das Jahr 1973 zurückgehen.

Die Jubiläumsfeier am 31. August bietet eine gute Gelegenheit, in den zahlreichen Wortbeiträgen und Grußadressen die wichtigsten Stationen des Vereinslebens Revue passieren zu lassen. Die Festrede hält Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Aufgelockert wird das Programm durch Darbietungen der Turnerkinder des Vereins und musikalische Beiträge des Frauenchors des Gesangvereins Frohsinn-Concordia Studernheim unter Leitung von Michael Völpel.