Mit rund 16.000 Euro unterstützt das Land in diesem Jahr Betreuungsangebote der Stadt Frankenthal in den Sommerferien. Das hat der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) mitgeteilt. „Insbesondere die sechs Wochen langen Sommerferien sind für Familien eine Herausforderung“, hält Haller fest. Insofern sei die Finanzhilfe des Landes ein Beitrag, „um den Betreuungsbedarf der Familien während dieser Zeit zu decken“. Insgesamt stellt die Landesregierung den Angaben des Abgeordneten zufolge dafür eine Million Euro zur Verfügung. Haller betont mit Blick auf die Corona-Pandemie: „Die Aussicht auf einen abwechslungsreichen und spannenden Sommer ist gerade jetzt eine schöne Perspektive für unsere Kinder und Jugendlichen.“ In Frankenthal organisiert die Stadt seit Jahrzehnten das Strandbadlager, bei dem 2019 noch rund 580 Kinder teilgenommen hatten. Im vergangenen Jahr musste es in seiner üblichen Form ausfallen.