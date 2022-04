Graffiti sprayen oder bei Ausflügen Geschichte und Geschichten aus der Region kennenlernen: Das sind zwei der Ferienangebote des Kinder- und Jugendbüros im Sommer, für die noch Anmeldungen möglich sind. In den Graffiti-Freizeiten von 25. bis 29. Juli und 1. bis 5. August lernen 13- bis 18- Jährige unter Anleitung von Künstler und Buchautor Michael Vogt die richtige Spraytechnik und rechtliche Grundlagen. In Kooperation mit den Stadtwerken und der Stadt werden öffentliche Flächen gestaltet. Bei Tagesausflügen besuchen die elf- bis 14-jährigen Teilnehmer unter dem Titel „Ritter, Räuber, Waldwesen – auf unbekannten Pfaden durch den Pfälzer Wald“ historische Stätten. Termin: 1. bis 5. oder 8. bis 12. August. Die Teilnahmegebühr liegt pro Freizeit zwischen 27,50 und 55 Euro. Fragen beantwortet das Kinder- und Jugendbüro unter kijub@frankenthal.de oder Telefon 06233 89-814 und 89-649, weitere Infos gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal. Aktuell nehmen laut Stadt mehr als 100 Kinder und Jugendliche an den Osterferienangeboten des Kinder- und Jugendbüros teil. Dabei stehen unter anderem Kochen, Graffiti, Theater und Tanzen auf dem Programm.