Auch in diesem Sommer gibt es kein Strandbadlager. Stattdessen kann bei rund 20 Projekten des Kinder- und Jugendbüros gebastelt und gespielt werden. Wir haben zwei Gruppen besucht – und dabei einiges über Kinderminister und die Grenzen von Kunst zur Kriminalität gelernt.

Aufgeregt tuscheln die Kinder hinter dem schweren Theatervorhang. Alle freuen sich auf ihren Einsatz. „Ruhe jetzt!“, ruft Klaus-Peter Wick (61). Mit Unterstützung von Jessica Pflüger (23) erarbeitet der Theaterpädagoge gemeinsam mit den Kindern ein Theaterstück. Der Titel: „Der Planet der Kinder“. Zusammen haben sie anfangs überlegt, was auf so einem Planeten am wichtigsten wäre – und waren sich schnell einig: viele Spiele, keine Schule, und an den Bäumen soll Eis wachsen. Doch schon die Grundschüler haben ein Gespür für die Probleme, die es auf der Erde gibt. So ist ihr eigener Planet frei von Umweltverschmutzung oder Krankheiten, die Süßigkeiten sind gesund, und alle Tiere fühlen sich wohl. Außerdem erhalten alle Bewohner eine Impfung, die sie immun macht gegen Geldgier und Zerstörung.

Auch die Organisation, mit der das Leben auf dem Theaterplanet funktionieren soll, ist schon klar: Es gibt für alles Ministerien, etwa für die Tiere oder fürs Glücklichsein. Unklar ist noch, ob es ein Stadt-Land-Fluss-Ministerium geben wird – das Spiel wird in den Pausen zwischen den Proben mit Abstand am liebsten gespielt. Einig waren sich die Kinder schnell beim Posten des Spaghetti-Ministers: Der wurde einstimmig an Klaus-Peter Wick vergeben, der seine neue Position dankend annahm. Offenbar hat sich sein Lieblingsessen schnell unter den jungen Schauspielern rumgesprochen. Der erfahrene Theaterpädagoge und Klinikclown leitet die wuselige Gruppe hervorragend: Er macht Witze mit den Kindern und nimmt sich dabei selbst gerne aufs Korn. Aber er achtet auch darauf, dass sich die Kinder gegenseitig ausreden lassen, auch die Ruhigeren sollen zu Wort kommen. Es sei ihm wichtig zu vermitteln, dass Theater Arbeit ist, und dass es trotz des ganzen Spaßes anstrengend sein kann.

Bis zur Aufführung des Stücks, das eine Stunde lang dauern soll, werden die Einfälle und Ideen der Kinder eingearbeitet und umgesetzt. Die Kulisse wird eher einfach gehalten. So dient ein Tau als Heißluftballon, an dem sich alle Kinder festhalten und im Kreis rennen, immer schneller, bis sie mit einem Plumps landen und rufen: „Hurra, wir sind auf dem Planeten der Kinder!“ Christian (9) stellt fest: „Ein bisschen die Fantasie zu benutzen gehört eben dazu.“

Bauwagen besprüht

Ähnlich kreativ geht es in der Graffiti-Freizeit zu. Hier lernen die Kinder von Schulsozialarbeiter Moritz Berlinghoff sowie Graffitikünstler und Tätowierer Michael Vogt, was diese Kunstart ausmacht. Die Gruppe übt Skizzen und Vorlagen zeichnen oder mit der Sprühdose umzugehen. Umgesetzt werden die Ideen auf alten Bauwagen am Wertstoffhof. Anregungen dafür brachte auch ein Ausflug nach Mannheim am Mittwoch. Dort gibt es eine der größten Freiflächen für Sprayer in Europa, berichten die Teilnehmer.

Michael Vogt, der seit mehr als 33 Jahren als Sprüher tätig ist, betreut selbst solche Flächen. Im Mannheimer Jungbusch stehen zwei Brückenpfeiler zum legalen Besprühen, ein Schild mit Vogts Nummer ist dort angebracht. Die jungen Künstler müssen sich zunächst bei ihm melden, denn auch in der Graffitiszene gibt es Regeln: Gelungene Werke werden nicht einfach überdeckt, rassistische und rechte Motive sind nicht gestattet, und insbesondere private Wände sind tabu.

Moritz Berlinghoff, der seit 1993 Graffitis sprüht, wünscht sich solche Flächen auch in Frankenthal: „So werden die Kinder gesehen, Stromkästen und Unterführungen werden bunter, und die Jugend kann sich legal ausleben.“ Auch bekämpfe man so das Vorurteil, dass Graffiti nur Schmiererei sei. Die klare Grenze zur Kriminalität zu ziehen, auch das ist ein Ziel des Workshops. Michael Vogt erzählt der Gruppe von seinen eigenen Erfahrungen und den hohen Strafen, die es für Graffiti als Sachbeschädigung gibt. Er wolle nicht, dass die Kinder die gleichen Probleme mit dem Gesetz haben wie er, deshalb biete er solche Projekte an.

Unter den jungen Künstlern finden sich einige Naturtalente. Der zwölfjährige Damian beispielsweise zeigt ein Foto eines gesprühten Drachen: „Den habe ich gestern Abend an die Gartenmauer zu Hause gemacht.“ Auch die bunten Bauwagen auf dem Wertstoffhof machen was her. Die Projektteilnehmer sind motiviert, gerne würden sie nach Ende der Freizeit ihr neues Hobby weiter verfolgen – am liebsten auf legalen Flächen in Frankenthal.

Noch Fragen?

Die Ferienprojekte des Frankenthaler Kinder- und Jugendbüros laufen noch bis 16. August. In vielen Gruppen sind noch Plätze frei. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen zu den mehr als 20 verschiedenen Projekten stehen auf der Website www.frankenthal.de/kijub/de.