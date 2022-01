Bis Anfang Januar konnten die Frankenthaler über das schönste Weihnachtsschaufenster abstimmen. 32 Einzelhändler und Dienstleister hatten sich an der Aktion beteiligt. Mehr als 500 Stimmzettel wurden abgegeben. Nun stehen die Sieger fest.

81 Kunden, Besucher und Teilnehmer an der Abstimmung favorisierten das Schaufenster des Modegeschäfts Blickfang by Christa Schillinger in der Bahnhofstraße 4a, das damit den ersten Platz einheimste. Auf Platz zwei kam mit 65 Stimmen das Modehaus Schlüter, Platz drei belegt der Friseursalon Haarscharf by mela mit 63 Stimmen.

„Wir legen das ganze Jahr über großen Wert auf ein ansprechend dekoriertes Schaufenster und möchten uns durch unsere Einzigartigkeit und den besonderen Stil von der Masse abheben. Wir freuen uns sehr, dass unser Schaufenster so gut angekommen ist. Das ist eine tolle Wertschätzung für uns“, sagte Christa Schillinger.

Gewinnerfenster im Internet

Unter allen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, werden 33 Preise verlost, die von den teilnehmenden Händlern spendiert wurden. Die Gewinner werden gesondert benachrichtigt und können sich unter anderem auf Gutscheine, Kosmetikartikel und kulinarische Präsente freuen. Ziel der von der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Tourismus initiierten Aktion war es, den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit zu stärken und Besuchern zusätzliche Anreize zum Bummeln und Einkaufen in der Innenstadt zu bieten.

Das Gewinnerfenster der Aktion „Frankenthaler Fensterzauber“ und eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte mit Bildergalerie wird noch bis Ende Januar auf der Seite www.frankenthal.de/fensterzauber zu sehen sein.

Mehr Stadtführungen geplant

Ein weiterer Teil der Aktion waren Stadtführungen unter dem Motto „Lichterglanz und Stadtgeschichte“ in Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein. Das Interesse war so groß, dass kurzerhand noch drei Zusatztermine realisiert werden konnten. In diesem Jahr soll das Angebot an Stadtführungen deshalb weiter ausgebaut werden. Geplant ist eine Auswahl an verschiedenen Themenführungen. Informationen zur Arbeit und den Führungen des Altertumsvereins sind auf www.frankenthaler-altertumsverein.de zu finden.