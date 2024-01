Fensterscheiben wurden teils eingeworfen, Vorhängeschlösser in mehreren Gärten aufgehebelt: In der Kleingartenanlage der Flomersheimer Gartenfreunde hinterließen Unbekannte einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, sollen sich die Einbrüche bereits am Donnerstag gegen 21.19 Uhr zugetragen haben. Bereits Anfang des Monats hatten Einbrecher es in der Kleingartenanlage Mörscher Weiden in der Roxheimer Straße auf Werkzeug abgesehen. Auch hier wurde der Sachschaden von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.