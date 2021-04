Die TG Frankenthal bleibt in der Südgruppe der Zweiten Feld-Bundesliga weiter im Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Nach der 1:3-Niederlage am Samstag auf dem Jahnplatz gegen die Zehlendorfer Wespen gab’s am Sonntag ein 12:1 gegen den Berliner SC. Der Frankenthaler Youngster Heinrich Reuss hatte an beiden Tagen Grund zur Freude.

„Ich habe doch viele Tore versprochen. Sie hätten nur gleichmäßiger verteilt sein können.“ Manchmal hilft einfach nur noch Galgenhumor. So wie bei Mario Delvenakiotis. Der Trainer des Berliner SC trat am Sonntag mit zwei Dutzend Gegentoren aus zwei Spielen die Heimreise an. Am Samstag hatte sein Team schon zwölf Treffer bei Spitzenreiter Frankfurt geschluckt. Am Sonntag gab’s noch mal zwölf von der TG Frankenthal. Das relativiert sich allerdings, wenn man bedenkt, dass der BSC mit einer besseren B-Jugend-Mannschaft angetreten ist.

Die hielt 20 Minuten ganz ordentlich mit, aber nach dem 3:1 durch Heinrich Reuss (21.) war der Widerstand gebrochen. Hinten raus ergaben sich dann viele Räume für die Gastgeber, die vor allem der spielstarke Johannes Gans, Sven Becker und Maksymilian Koperski nutzten.

Reuss: Ärgerliche Niederlage gegen Wespen

Reuss feierte am Tag zuvor gegen die Wespen sein Debüt bei den ersten Herren. „Es hat trotz des Wetters ziemlich Spaß gemacht. Die Niederlage war ärgerlich, aber es war cool, dabei gewesen zu sein“, meinte der 17-Jährige. Ein bisschen sei er aufgeregt gewesen. „Ich habe mir aber keinen Kopf gemacht.“ Das Spiel bei den Aktiven sei etwas ganz anderes als bei der Jugend. Vor allem körperlich gehe es anders zur Sache. „Und das Tempo ist echt krass.“ Jetzt sei es sein Ziel, regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Das hat am Sonntag auch wieder gut geklappt. Am Samstag habe Zehlendorf den Sieg wohl ein bisschen mehr gewollt, analysierte Reuss.

Wespen-Trainer Felix Fischer freute sich vor allem darüber, dass sein Team mal wieder nach Strafecke getroffen hatte. „Da hatten wir in den Spielen davor keine gute Quote. Heute zwei von zwei, da kann man dann auch so enge Spiele gewinnen.“

Überlegene TG am Sonntag

Eng war es am Sonntag nicht. Zu überlegen war die TG gegen einen Gegner, der nur in den ersten Minuten einigermaßen Paroli bot. Die TG ließ zu keiner Zeit nach und drängte auch spät in der Partie auf weitere Treffer.

Sehenswert waren vor allem das 5:1, das Fridolin Lüschen mit einem schönen Heber in den Lauf von Christian Dopp vorbereitete, und das 11:1 durch Alexander Cunningham, dem ein doppelter Doppelpass mit Johannes Gans vorausging. Da war TG-Trainer Timo Schmietenknop im Vergleich zum Tag davor doch zufriedener, da sein Team die Vorgaben umgesetzt habe, entsprechend sei auch das Ergebnis geworden.

Koch gönnt Reuss das Tor

Da machte es Yannick Koch auch gar nichts, dass er sich nicht am Torreigen beteiligt hatte. „Ich hab’s versucht. Es hat sich leider nicht ergeben“, meinte der 17-Jährige. Dass es beim anderen Youngster Heinrich Reuss geklappt habe, freue ihn. „Wir sind ein Team. Und wir haben heute gut kombiniert.“

Nach seinen ersten Einsätzen bei den ersten Herren könne er ein positives Fazit ziehen. Als Stammspieler sehe er sich aber noch nicht, auch wenn er jetzt in der Rückrunde immer dabei war. „Ich muss auch weiter im Training meine Leistung bringen. Wir sind sieben Mittelfeldspieler. Da ist nicht immer für jeden Platz.“

Nächste Station: Ludwigsburg

Für die TG geht es am Samstag in Ludwigsburg weiter. Frankenthal ist mit 27 Punkten auf Platz drei und hat somit gute Chancen zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Dazu sind die ersten fünf Teams der Südgruppe der Zweiten Feld-Bundesliga berechtigt. Frankenthal hat acht Zähler Vorsprung auf den TuS Lichterfelde auf Platz sechs. Allerdings haben die Berliner eine Partie weniger ausgetragen als die TG.

So spielten sie

TG Frankenthal: Scharfenberger (Bernet) - Beck, Schneider, Schwindt, Eck, Becker, Dopp, Koch, Gans, Lüschen, Kohlmann, Frank, Reinhard, Koperski, Cunningham, Reuss

Berliner SC: Rademacher (Radtke) - Zimmermann, Schramm, Holler, Frenzel, Baur, Paul Wienert, Radtke, Fehlauer, Bruno Wienert, Heckmann, Leßmann, Burrack, Angrick, Böhme, Seeliger

Tore: 1:0 Gans (3.), 2:0 Frank (11., Strafecke), 2:1 Frenzel (19., Strafecke), 3:1 Reuss (21.), 4:1 Gans (22.), 5:1 Dopp (28.), 6:1 Frank (35.), 7:1 Lüschen (38., Strafecke), 8:1 Gans (42.), 9:1 Gans (45.), 10:1 Gans (46.), 11:1 Cunningham (49.), 12:1 Lüschen (56.) - Strafecken: 5/2 - 4/1 - Grüne Karte: Schmietenknop - Beste Spieler: Gans, Koperski, Becker - Frenzel - Zuschauer: 230 - Schiedsrichter: Lubrich (Ludwigshafen)/Wawersik (Frankfurt).