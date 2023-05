Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feld-Zweitligist TG Frankenthal kann beruhigt in die Winterpause gehen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop bezwang am Sonntag auf dem Jahnplatz den HTC Stuttgarter Kickers 3:2 (2:0). Dabei machten es die Gastgeber nach der Pause wieder spannend. Ausschlaggebend für den Erfolg war ein Element, mit dem das Team bisher so seine Schwierigkeiten hatte.

Endlich, werden sich viele Zuschauer auf dem Jahnplatz gedacht haben. Endlich trifft die TG Frankenthal die Strafecken. Drei Kurze Ecken bekam die TG am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten HTC Stuttgarter