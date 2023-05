Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TG Frankenthal und der HTC Stuttgarter Kickers haben etwas gemeinsam. Beide Teams haben am ersten Spieltag der Rückrunde der Zweiten Feldhockey-Bundesliga hinreichend Erfahrungen mit Siebenmetern gemacht. Allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Am Samstag (16 Uhr) ist die TG zu Gast in Stuttgart.

Während die TG im letzten Viertel zwei Strafstöße zugesprochen bekam und am Ende 4:2 die HG Nürnberg besiegte, verloren die Kickers durch einen Siebenmeter in der letzten Minute 3:4 gegen