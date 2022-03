Beneidenswert ist der tolle Geruchssinn von Hunden. Ihre Riechschleimhaut ist umgerechnet so groß wie eine Postkarte, beim Menschen ist sie nur so klein wie eine Briefmarke. Daher sind Hunde Spezialisten für echt ausgefallene Jobs: Es gibt Artenschutzhunde, die seltene Tierarten erschnüffeln und damit Wissenschaftlern helfen. In der Schweiz sind Spürhunde im Einsatz, die den Asiatischen Laubholzbockkäfer aufspüren. Dieser aus Asien eingewanderte Käfer ist einer der größten Schädlinge in Laubwäldern. Mit der entsprechenden Ausbildung können Hunde sogar schneller als jeder Arzt Krankheiten erkennen. Sie heißen medizinische Signalhunde und können frühzeitig einen drohenden Schlaganfall anzeigen oder warnen ihre Besitzer vor Unterzuckerung.