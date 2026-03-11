Wer im und am Schlosspavillon in Kleinniedesheim etwas feiern möchte, muss nächstes Jahr mehr Geld bezahlen. Das betrifft auch Hochzeitspaare.

Nach drei Jahren hat der Gemeinderat Kleinniedesheim nun die Gebührenerhöhung für die Nutzung des Pavillons im Schlossgarten wegen gestiegener Kosten beschlossen. Ab 1. Januar 2027 steigt die Miete um 20 beziehungsweise zehn Euro. Demnach kosten Trauungen ab Januar 160 Euro (derzeit 140 Euro). An diesem Richtwert orientieren sich die weiteren Nutzungsgebühren: Bei Buchung des Pavillons für einen ganzen Tag wären zusätzlich 160 Euro (bislang 140 Euro) fällig und für einen halben Tag zusätzlich 80 Euro (70).

Für andere Mietzwecke als Trauungen müssen Förderer der örtlichen Kulturstiftung, gemeinnützige Organisationen und Vereine künftig 80 Euro (70 Euro) zahlen, alle anderen Nutzer wie Privatleute und Firmen 160 Euro (140 Euro). Die Gemeinderatsmitglieder waren sich einig, dass die Buchung von Veranstaltungsorten an der Weinstraße meist teurer sei.

Mögliche Klagen ausgeschlossen

Die Gemeinde soll auf die Auswahl möglicher Nutzer weiterhin Einfluss haben. Dafür gibt es bereits jetzt in der Gebührensatzung für Schlosspavillon und Garten den Passus, dass bei Nutzungen jenseits von Trauungen eine Vermietung nur ganztags, für Erwachsenenveranstaltungen und auch nur bei vorhandenem Personal der Ortsgemeinde möglich ist. Die aktuell beschlossene Ergänzung „Ein Rechtsanspruch auf Anmietung außerhalb von Trauungen besteht nicht“ untermauert diese Regelungen beziehungsweise schließt mögliche Klagen dagegen aus.

