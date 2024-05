Mit einem gutbesuchten, feierlichen Gottesdienst haben sich die Katholiken der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit am Sonntagnachmittag in der Ludwigskirche von Pfarrer Klaus Meister verabschiedet. Zehn Jahre lang war er in Frankenthal als Kooperator tätig. Meister geht auf eigenen Wunsch wegen seiner angeschlagenen Gesundheit vorzeitig in den Ruhestand. Der 66-Jährige stellte in seiner Predigt thematische Bezüge zu einem Plüschelefanten her, der ihm 1987 nach seiner Praktikumszeit geschenkt wurde und seither sein Wegbegleiter war. „Der Elefant passt zu mir, auch ich habe große Ohren“, sagte Meister. Die Ökumene vor Ort sei ihm stets wichtig gewesen, er habe versucht, Brücken zu bauen. Damit Kirche für die Menschen erlebbar bleibe, müssten deutliche Worte gefunden und Zeichen gesetzt werde. Der scheidende Seelsorger warb für die von ihm ins Leben gerufene Aktion „Kauf eins mehr“ zugunsten der Frankenthaler Tafel.