An allen Fahrradtouren, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Frankenthal, veranstaltet, können auch Radler teilnehmen, die nicht Mitglied sind. Das betonte der Verein bei seiner Mitgliederversammlung Mitte April. Von Mai bis September gibt es mit den Feierabendtouren ein neues Angebot, jeden ersten Dienstag im Monat. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Süd-Eingang der Erkenbertruine. Start ist am 3. Mai. Die nächsten regulären Touren aus dem Jahresprogramm sind am 30. April (50 Kilometer) und am 14. Mai (85 Kilometer).

Dem ADFC-Kreisverband gehören 53 Hauptmitglieder und 39 Familienmitglieder an, berichtet der Vorsitzende Dieter Zais. 2021 seien 19 Radtouren angeboten worden, daran nahmen 92 Mitglieder und 86 Gäste teil. Geradelt wurden 10.186 Kilometer. Außerdem gab es fünf Radlertreffs. Der beliebte Gebrauchtfahrradmarkt mit Radcodierung musste coronabedingt ausfallen, er soll auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Laut Kassenwart Markus Edelmann waren Ende 2021 rund 2600 Euro in der Kasse, gut 180 weniger als im Vorjahr. Der Grund: Es fehlen die Einnahmen durch den Radmarkt.