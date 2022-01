Wegen lauter Musik und der damit zusammenhängenden Ruhestörung besuchte die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine Bar in der Wormser Innenstadt. Beim Betreten der Räumlichkeit fiel den Beamten dann auf, dass sich weder das Personal noch die schätzungsweise 70 Gäste an die geltenden Corona-Regeln hielten. So trug fast niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung, Abstände zu anderen Personen wurden nicht eingehalten, Impfnachweise konnte nur sporadisch vorgezeigt werden und auch die Kontaktdatenerfassung war lückenhaft. Die Bar wurde für den Rest der Nacht geschlossen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.