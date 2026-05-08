Der EWF denkt über den Einsatz von sogenannter Künstlicher Intelligenz an den Müllfahrzeugen nach. Sie soll helfen, Störstoffe im Bioabfall zu finden.

Wo bietet sich der Einsatz von KI an?

Am sinnvollsten erscheint es, eine Echtzeitanalyse beim Bioabfall anzuwenden, weil sich hier der Störstoffanteil negativ auf die Recyclingqualität auswirkt und insbesondere Kunststoffe erkannt werden. Dadurch können unter dem Strich hohe Kosten für eine Aufbereitung gespart werden.

Welche Technik steckt dahinter?

Die marktgängigen KI-basierten Systeme sind speziell für das Erkennen von Fremdstoffen im Bioabfall entwickelt worden. Sie nutzen hochauflösende Kameras am Müllfahrzeug, die während der Entleerung des Abfallgefäßes bis zu sieben Bilder aufnehmen können. Die Daten werden mit einem Identsystem verknüpft und ermöglichen so eine verursacherbezogene Zuordnung. Zielvorgabe ist, den Fremdstoffanteil im Bioabfall entsprechend der gesetzlichen Vorgabe unter drei Prozent zu halten.

Wie hoch sind die Kosten?

Der EWF schätzt die Gesamtkosten pro Müllfahrzeug auf rund 40.000 Euro. Hinzu kommen Softwarelizenzen, Service und Wartung sowie die Schulung der Fahrer, sodass pro Jahr weitere 5000 Euro anfallen dürften.

Gibt es bereits Erfahrungen mit KI-basierten Systemen?

Der Entsorgungsverband Saar gilt im südwestdeutschen Raum als Vorreiter in der Erprobung von Störstoff-Erkennungssystemen. Nach erfolgreichen Pilotprojekten in Kirkel, Friedrichsthal und Saarlouis wird die Technik seit Ende 2025 saarlandweit auf alle Kommunen ausgeweitet. Mithilfe von Sensoren an den Abfallbehältern können auch Füllstände erfasst und die Sammelrouten optimiert werden. Die Systeme sind so konfiguriert, dass sie datenschutzkonform nur den Tonneninhalt und das Ident-Merkmal erfassen. Eine Testphase ist auch in Ludwigshafen bereits gelaufen.

Wie will der EWF weiter vorgehen?

Als ersten Schritt kündigte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss eine Marktrecherche und einen Technologie-Check an, um die Kompatibilität mit bereits bestehenden Systemen und der Leerungstechnik zu prüfen. Für einen mehrmonatigen Testlauf soll ein Stadtteil mit hoher Fehlwurfquote beim Bioabfall ausgewählt werden. In der Folge ist dann geplant, für ein Pilotprojekt ein Fahrzeug der Bioabfallsammlung mit der Systemtechnik auszustatten, um verwertbare Einsatzdaten zu ermitteln.

Wo könnte KI für den EWF noch nützlich werden?

Inzwischen gibt es Entsorgungsfirmen, die KI-Lösungen zum Aufspüren von Vermüllungshotspots im öffentlichen Raum anbieten. So kann ein kamerabasiertes System bei den täglichen Einsatzrouten der Kommunalfahrzeuge kleinteiligen Müll auf Fahrbahnen und Fußwegen ebenso erkennen wie illegal entsorgte Abfälle oder überfüllte Papierkörbe. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine Analyse der Stadtsauberkeit und die Planung gezielter Maßnahmen. Der EWF will prüfen, ob sich dieses System mit einem Pilotprojekt zur Störstofferkennung im Bioabfall koppeln lässt.