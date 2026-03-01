Ein starker Start reicht nicht: Nach 25:34 zur Halbzeit verliert Eintracht Lambsheim gegen Illingen 53:74. Verletzungen und Defense-Probleme geben den Ausschlag.

Gegen die individuelle Klasse der Illinger Vikings findet die Eintracht kein dauerhaftes Mittel. Trotz taktischer Umstellungen und kämpferischer Phasen im zweiten Viertel reicht die Kraft am Ende nicht aus, um das Spiel zu drehen. Unterm Strich stand eine 53:74 (25:34)-Niederlage in der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saarland.

Es sind die klassischen „Was-wäre-wenn“-Szenarien, die nach einem solchen Basketballnachmittag hängen bleiben. Was wäre gewesen, wenn Point Guard Georgios Agiannidis hätte auflaufen können? Wenn Diran Gümüş nicht kurzfristig durch eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht gesetzt worden wäre? Oder wenn der Fingerbruch von Tim Butty nicht das Lazarett vergrößert hätte? Die Realität für die Eintracht am vergangenen Spieltag war jedoch ernüchternd: Gegen die Illingen Vikings mussten sich die Hausherren am Ende mit 53:74 geschlagen geben.

Immer die passende Antwort parat

Dabei begann die Partie durchaus vielversprechend. Zwar gehörten die ersten Zähler den Gästen, doch die Eintracht biss sich hinein. Nach einem frühen 2:7-Rückstand stabilisierten sich die Gastgeber und gingen durch einen beherzten Lauf kurz vor Ende des ersten Viertels sogar mit 14:11 in Führung. Im zweiten Viertel schien das Glück zunächst aufseiten der Gastgeber zu bleiben. Salifu und Co hielten dem starken Spiel der Gäste stand, glichen zum 19:19 aus und gingen sogar kurzzeitig mit 20:19 in Führung. Doch die Vikings hatten stets die passende Antwort parat, oft eingeleitet durch starke Spieler wie Max Sutter und Paul Fuchs. Diese nutzten das „Pick and Roll“-Spiel der Gäste konsequent aus.

„Illingen hat zwei starke Guards, die sehr aggressiv auf die Pick and Rolls sind und generell aggressiv zum Korb ziehen. Dafür musst du als Team aggressiv zurückverteidigen“, analysierte Trainer Kevin Beiko. Genau hier lag jedoch das Problem. Die taktische Marschroute war zwar klar, die Umsetzung auf dem Feld jedoch lückenhaft. „Ursprünglich war die Idee von Anfang an, aggressiv zu attackieren und dafür zu sorgen, dass sie den Ball rauspassen müssen. Aber die Jungs haben es nicht so gut hinbekommen“, so Beiko weiter. Beim Stand von 25:33 sah er sich gezwungen, per Auszeit einzugreifen und seine Jungs an die Idee der aggressiven Verteidigung zu erinnern. Denn Illingen nutzte jede Unaufmerksamkeit.

Nach Seitenwechsel keimt Hoffnung auf

„Du brauchst eine komplette Verteidigung. Das heißt Dreierlinie, Box-out und die Hilfe-Rotation. Immer hat irgendwas gefehlt, sodass sie entweder durchbrechen konnten oder zu Second Chance Points kamen, weil zwei von uns schliefen“, kritisierte der Coach die defensiven Aussetzer. Mit 25:34 ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel keimte kurz Hoffnung auf, als die Eintracht auf 28:36 verkürzte. Doch während die Mannschaft normalerweise stark aus der Kabine kommt, machte sich diesmal der dünne Kader bemerkbar.

Mit dem Fehlen wichtiger Leistungsträger wie Butty, Gümü und Agiannidis und nur neun Spielern in der Rotation schwanden die Kräfte. „Diesmal hat sich bemerkbar gemacht, dass wir personelle Ausfälle haben. Damit sind Leader und Jungs, die Struktur reinbringen, verloren gegangen. Gegen die individuelle Klasse von Illingen wird es dann wirklich schwierig, das Level über 40 Minuten zu halten“, erklärte der Trainer den Einbruch im dritten Viertel. Illingen zog unaufhaltsam davon. Über ein 47:34 schraubten die Gäste den Vorsprung bis zum Ende des dritten Abschnitts auf 51:42.

Es gibt auch einen Lichtblick

Im Schlussviertel versuchte Lambsheim noch einmal alles, doch die Würfe wollten nicht mehr fallen. Während Illingen an der Freiwurflinie Nervenstärke bewies, haderte die Eintracht mit der eigenen Chancenverwertung. „Wir wollten immer schnelle Aktionen, uns hat die Geduld gefehlt. Wir konnten den Druck nicht aushalten. Dann spielst du zwar ein paar gute Würfe heraus, aber wenn die nicht fallen, wird es schwierig“, fasst Beiko zusammen.

Trotz der deutlichen Niederlage gab es einen Namen, den der Coach positiv hervorhob: Kris Selimski. Der junge Akteur wurde für etwa zehn Minuten ins kalte Wasser geworfen und rechtfertigte das Vertrauen. „Er hat defensiv einen guten Job gemacht und viel Druck ausgeübt. Offensiv muss er noch konstanter werden, aber defensiv ist er heute herausgeragt“, lobte der Trainer.

Personelle Lücken schließen

In der Tabelle der Basketball-Oberliga bleibt die Situation für die Eintracht nach der achten Saisonniederlage bei vier Siegen angespannt. Mit 8 Punkten rangiert man auf dem elften Tabellenplatz und steckt damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Dass Basketball ein „Fehlersport“ ist, wie der Coach betont, ist ein schwacher Trost: „Die Frage ist, wie viele Fehler du machst und wie du sie kompensierst. Es hat wenig mit Konzentration zu tun, sondern wie konstant du deine Fehlerquote überschirmen kannst.“

In den kommenden Wochen wird es für die Eintracht vor allem darum gehen, die personellen Lücken zu schließen und die nötige Ruhe in der Offensive zurückzugewinnen damit die Geduld künftig wieder mit Punkten belohnt wird.