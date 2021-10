Bürokratieabbau durch Digitalisierung und der Kampf gegen Falschinformationen im Internet: Das sind zwei Themen, mit denen sich die Jungen Liberalen (Julis) in der Region einbringen wollen. Das teilt der Vorsitzende Julian Müller mit. Anregungen dafür habe ein Jugendtreffen in Straßburg gegeben.

Julian Müller, Vorsitzender der Julis-Frankenthal, war Mitglied einer zehnköpfigen Delegation des deutschen FDP-Nachwuchses, die von 8. bis 10. Oktober an der Veranstaltung European Youth Event (EYE) in Straßburg teilnahm. Ziel des alle zwei Jahre stattfindenden Treffen junger Europäer zwischen 16 und 30 Jahren im Europäischen Parlament in Straßburg ist es laut Müller, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über ihre Ideen zur Zukunft Europas auszutauschen.

Die Frankenthaler Julis hätten bereits bei ihrer Gründung am 1. August erklärt, dass sie den FDP-Wahlspruch „Nie gab es mehr zu tun“ nicht nur als Momentaufnahme sehen, sondern ihn zu ihrem Leitbild machen wollen, so Müller weiter. In Straßburg habe er sich im Besonderen mit den Themen Klimawandel, Digitalisierung und den Umgang mit autoritären Regimen beschäftigt. Mit Phillip Lorenz-Spreen vom Max-Planck-Institut habe er sich unter anderem über die Vor- und Nachteile einer digitalen Demokratie ausgetauscht. Dabei habe er viele Anregungen auch für die Kommunalpolitik bekommen, berichtet Julian Müller. Im Bereich Bürokratieabbau durch Digitalisierung oder den Umgang mit Falschinformationen im Internet habe es Ansätze gegeben, die, so hofft Müller, die Julis Frankenthal zusammen mit dem Kreisverband umsetzen können.