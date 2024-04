Die Frankenthaler FDP hat am vergangenen Wochenende bei einem weiteren Kreisparteitag noch einmal über ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni abgestimmt. An den Personen, die sich für die Liberalen um einen Sitz im Stadtrat bewerben, hat sich nach Angaben des Partei- und Fraktionsvorsitzenden Thomas Börstler nichts geändert. Wichtigste Veränderung: Auch Position fünf wird nun wie die vier ersten Bewerber dreifach benannt. Der Hintergrund: Wenn nun ein Wähler die FDP-Liste ankreuzt, ohne von der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens Gebrauch zu machen, bekommt die Partei alle möglichen 44 Personenstimmen. Bisher wären es nur 43 gewesen. Der ursprünglich für die Liste vorgesehene stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Davut Iskenderoglu ist türkischer Staatsbürger und darf insofern nicht bei der Kommunalwahl kandidieren. Die FDP hat bei ihrem Treffen auch einen nach dem Rückzug des bisherigen Parteichefs Jürgen Maring vakanten Vorstandsposten neu besetzt: Karin Huth übernimmt das Amt der Schatzmeisterin.