Bis in die frühen Morgenstunden feierten der Frankenthaler Carneval Verein und seine Gäste am Samstag. Erstmals fand die Prunksitzung in der Eichwiesenhalle in Studernheim statt. Vor ausverkauftem Saal wurden Sven Stiegler und Wolfgang Tröndle zu Rittern von der Hobelbank ernannt.

Pandemiebedingt hatte sich der Verein für die kleinere Halle entschieden. Sitzung und Kinderfasching waren restlos ausverkauft, wie der FCV-Vorsitzende Nico Hahl berichtet. Nach langer Pause in einer neuen Halle zwei solche Veranstaltungen mit eigener Technik und eigenem Catering auf die Beine zu stellen, sei für die Aktiven eine große Herausforderung gewesen. „Die langen Tage und Nächte haben sich gelohnt“, so Hahls Fazit. Tolles Publikum und tolle Beiträge hätten für eine tolle Stimmung in der vollen Halle gesorgt.

Schorleschubbser: Männerballett des FCV. Foto: Thorsten Dauernheim/Gratis

Neben den FCV-Garden – von den Minis bis zur Tanzgarde sowie dem Männerballett – sorgten gleich mehrere Combos aus der näheren und weiteren Umgebung für Stimmung. In der Bütt stand unter anderem Jens Gabler aus Flomersheim in seiner Paraderolle des Hausmeisters Kurt Knauber.

Paraderolle: Jens Gabler alias Hausmeister Kurt Knauber. Foto: Thorsten Dauernheim/Gratis

Traditioneller Höhepunkt der FCV-Sitzung: die Kür der Ritter von der Hobelbank. In diesem Jahr verlieh der Vizevorsitzende Harald I. Sven Stiegler und Wolfgang Tröndle den Ehrenorden für besonders verdiente Personen. Die beiden gehören nun zu einem erlauchten Kreis von Würdenträgern, zu dem unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Modeschöpfer Harald Glööckler, Helmut Kohl und Horst Eckel zählen.

In illustrer Gesellschaft: Ritter Wolfgang Tröndle. Foto: Thorsten Dauernheim/Gratis

Elke Hahl, Bea Marx und Lena Schuff bekamen für über elf Jahre Einsatz in den Garden den vereinseigenen Porzellanorden. Für über zwei Jahrzehnte Mitarbeit im Vorstand ernannte Hahl Reinhard Hohl zum Ehrenvorsitzenden des FCV.