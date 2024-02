Für ein buntes und abwechslungsreiches Programm sorgte der Frankenthaler Carneval Verein (FCV) mit seinen Aktiven und Gästen bei seiner Prunksitzung in der ausverkauften Studernheimer Eichwiesenhalle. Getreu des Kampagnenmottos „Magie – Fastnacht wie noch nie“ ließen sich die Zuschauer fünf Stunden lang von humorvollen Beiträgen verzaubern.

Claudia Belsanti setzte laut FCV am Samstag den ersten Höhepunkt in der Bütt. Als Seniorin Liesbeth Müller brachte das Eigengewächs des Vereins das Publikum zum Lachen und erntete dafür großen Applaus. Davor war der Stadtschlüsselverein Chorania mit dem Repräsentanten Pfalzgraf Johann Casimir (Jörn Peter) vorgestellt worden. Chorania-Präsident Thomas Kehl nahm dann als Protokoller aktuelle politische und gesellschaftliche Themen aufs Korn. Für Fasnacht pur sorgte das Duo Babbel net(t) (Horst Siegholt & Pit Karg) mit seinem schrägen Humor. Einen musikalischen Höhepunkt vor der Pause setzte die Rotkäppchen Blech-Bänd aus Rheinau-Rheinbischofsheim. Die 20-köpfige Formation brachte die Zuschauer zum Tanzen auf die Stühle. Ohne Zugaben durfte die Band die Bühne nicht verlassen.

Mit deutlichen Worten zur aktuellen Situation im Land sorgte Willi Windhund alias Horst Radelli von den Bohnebeitel in Mainz in der Bütt für Begeisterung. Genauso wie der Flomersheimer Apotheker Jens Gabler in seiner Paraderolle als Hausmeister Kurt Knauber.

Umrahmt wurde die rund fünfstündige Sitzung vom Auftritt des Männerballetts „Die Schorleschubser“, die ihren Tanz unter das Motto „Alle für ein Fest vereint“ gestellt hatten, sowie von den Märschen und Showtänzen der ganzjährig trainierenden Garden des FCV. Während die Minigarde einen Marsch zeigte, gab es Schautänze von der Nachwuchsgarde („Magische Tiere“), Juniorengarde („Dia de los muertos“) und Tanzgarde („Die magischen Besenreiser“) zu sehen. Nicht fehlen durften natürlich die „Blauen Dragoner“.

Durch das Programm führten FCV-Präsident Andreas Schuff und Vizepräsident Nico Hahl. Weil die Galanacht des FCV zurzeit nicht stattfinden kann, wurden die Ordensspender des vergangenen Jahres, Fabian Schumm, Patrick Pfützer und Jean Sturm, in den Ritterstand erhoben, im Fall des erkrankten Sturm in Abwesenheit.

Nach der Sitzung wurde laut FCV noch lange in der Bar und in der Halle gefeiert und getanzt. Spaß mit Musik, Gardetänzen und Spielen, die ohne Verlierer auskommen, gab es am Sonntag in der Eichwiesenhalle beim ebenfalls ausverkauften Kinderkostümfest.