Zwei Aufstiege in den vergangenen zwei Jahren. Der FC Arabia ist in der A-Klasse angekommen und spielt nun gegen die besten Frankenthaler Teams. Arabia-Coach Berkan Celik will noch mehr.

Der Jubel war groß im Lager des FC Arabia nach dem Relegations-Rückspiel beim ASV Mörsch. Mit 3:1 gewann das Team von Trainer Berkan Celik und sicherte sich – auch dank des Hinspielerfolges