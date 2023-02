„Vom Schatten ins Licht – Frauen auf dem Weg zur Macht“. Unter diesem Titel hält Livia Gerster, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, einen Vortrag im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen (Frankenthaler Straße 229). Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Pesch-Hauses mit den Gleichstellungsstellen der Städte Ludwigshafen und Frankenthal sowie des Rhein-Pfalz-Kreises. Wie die Veranstalter mitteilen, geht Gerster der Frage nach, wie Frauen in der Gesellschaft sichtbarer werden können. In ihrem Vortrag erörtere die Journalistin, ob ein Systemwandel durch die zunehmende gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Politik und Wissenschaft gelingen könne. Gesellschaftlicher Standard sei aktuell noch das männliche Geschlecht, was Frauen oft zum Nachteil gereiche. Selbst medizinisch sei der weibliche Körper weniger erforscht. Bestimmte Krankheiten würden später erkannt, da die Symptomatik am männlichen Prototyp festgemacht werde. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter der Telefonnummer 0621 5999163 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org wird gebeten.