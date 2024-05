Wegen Körperverletzung muss sich am Montag, 13. Mai, 9.30 Uhr, ein 41-Jähriger aus Weisenheim am Sand vor dem Amtsgericht in Frankenthal verantworten. Der Mann soll bei einer Auseinandersetzung im Juni 2023 auf dem Strohhutfest in Frankenthal einen anderen Mann mehrfach mit den Fäusten an den Kopf geschlagen haben, wodurch der Geschädigte unter anderem eine Kiefer-Fraktur erlitten haben soll.