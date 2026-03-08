Zum ersten Mal hat die pakistanisch-muslimische Gemeinschaft in Frankenthal zu einem öffentlichen Fastenbrechen eingeladen – klein, familiär und doch mit Symbolkraft.

Donnerstagabend, Flomersheimer Straße: Im Restaurant Pizza-Eck trafen sich Nachbarn verschiedener Kulturen, um gemeinsam das Ende eines Fastentages im Ramadan zu begehen. Im Nebenzimmer des Restaurants sitzen etwa 20 Menschen an zusammengestellten Tischen. Es duftet nach gebratenem Reis, Kichererbsen und gebackener Pizza. Die pakistanisch-muslimische Gemeinde in Frankenthal ist eine kleine sunnitische Community aus gerade mal fünf Familien. Eingeladen haben Nouman Aziz mit Ehefrau Nilam Asif, Faisal Rasheed mit Ehefrau Sobia Faisal und Arif Khan vom pakistanischen Kulturverein Worms mit Familie, der in Frankenthal arbeitet.

Zum ersten Mal richten sie gemeinsam eine Iftar-Feier aus – so nennt man nach der Enthaltsamkeit tagsüber das abendliche Fastenbrechen während des Ramadans. In dieser Zeit verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Aber danach wird gefeiert. Die Gastgeber wollen diese Gelegenheit bewusst ausdehnen: Eingeladen haben sie dazu türkische, deutsche, muslimische und hinduistische Nachbarn aus der Umgebung.

Biss in die Dattel

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Der am Mondkalender orientierte 30-tägige Ramadan fällt zeitlich mit der 40-tägigen christlichen Fastenzeit zusammen. Für viele Gäste bietet der Abend so auch einen Anknüpfungspunkt zu Gesprächen über Gemeinsamkeiten der Religionen. An diesem Abend endet das Fasten exakt um 18.20 Uhr. Ein Gebetsruf erklingt, übertragen aus einem Handy. Nach einem kurzen stillen Tischgebet nimmt jeder eine Dattel – mit diesem traditionellen ersten Bissen wird das Fasten gebrochen.

„Fasten bedeutet auch, Geduld zu haben, kein böses Wort zu sagen und sich um andere zu kümmern“, erklärt Faisal Rasheed. Ehefrau Sobia und die gemeinsamen Söhne, Abiturienten am Albert-Einstein-Gymnasium, machen den Brauch ganz selbstverständlich mit. Fasten als spirituelle Familienpraxis gewissermaßen.

Kichererbsen und Hähnchenreis

Fürs abendliche Festmahl sind pakistanische Spezialitäten vorbereitet: Joghurt mit Kichererbsen, Kichererbsensalat, Hühnchen-Sandwiches, Samosas (Kartoffeltaschen) und Biryani, ein würziger Hähnchen-Reis. Hier greifen erstmal alle zu. Später werden immer wieder Platten mit Pizzastücken herumgereicht.

Nach dem gemeinsamen Essen kommt man schnell ins Gespräch. Unter den Gästen ist auch CDU-Landtagsabgeordneter Christian Baldauf mit seiner Frau Martina und Tochter Marlene. Was als gemeinsames Abendessen beginnt, entwickelt sich bald zu einer improvisierten Fragerunde. Die Themenpalette ist breit gefächert: Zuzug dringend benötigter Fachkräfte, Spracherwerb und der schwierige Start in Ausbildung und Beruf. Aber auch die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation werden diskutiert.

Drei Generationen an einem Tisch

Drei Generationen sitzen an diesem Abend an einem Tisch. Für zwei Schüler des AEG rückt das Abitur näher – und damit die Frage nach dem passenden Studienfach in der Zeit danach. Die elfjährige Ayat denkt derweil schon globaler: Sie sorgt sich um den tropischen Regenwald und den Klimaschutz.

Der Ramadan endet in diesem Jahr am 20. März mit dem Eid-al-Fitr, dem Zuckerfest, einem der höchsten Feiertage im Islam. Dann wird – ähnlich wie beim christlichen Weihnachtsfest – nach dem Ende der Fastenzeit mit Familie und Freunden gefeiert. Der Iftar-Abend zeigt schon jetzt, worum es beim Fasten für viele geht: innehalten, teilen – und Zeit füreinander haben. Dafür haben fünf Gastgeber ihre Türen geöffnet und Gäste eingeladen. Manchmal beginnt Verständigung ganz einfach mit einer Dattel, einem Teller Essen und einem Platz am gemeinsamen Tisch.