Wie schon bei der Landtagswahl im März werden zur Bundestagswahl am Sonntag viele Frankenthaler ihre Stimme vorher per Briefwahl abgeben. Bis Montag hatte die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben 12.846 Wahlscheine dafür ausgestellt. Das bedeutet: Fast 40 Prozent der 32.636 Wahlberechtigten in der Stadt möchten auf diesem Weg entscheiden, wer den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal in Berlin vertritt und welche Koalition unter welcher Führung das Land in den kommenden vier Jahren regiert.

34 Wahllokale am Sonntag

Diesem Trend folgend hat die Stadt auch bei der Bundestagswahl die Anzahl der Briefwahlbezirke auf 15 erhöht, bei früheren Wahlen waren es üblicherweise neun. In 34 Urnenwahllokalen ist zudem die Stimmabgabe am Wahltag selbst möglich. Die Briefwahlstimmen werden nach der Auszählung nicht mehr den ursprünglichen Wahlbezirken zugeordnet.

400 Helfer im Einsatz

Im Einsatz sind am Sonntag rund 400 Wahlhelfer. Laut Stadt seien frühzeitig diejenigen angefragt worden, die sich im Frühjahr bei der Landtagswahl engagiert hatten. „Ein Großteil hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, auch bei der Bundestagswahl zu unterstützen.“ Wer bereit sei, auch kurzfristig für Ausfälle einzuspringen, könne sich per E-Mail an die Adresse wahlen@frankenthal wenden.

