Innerhalb von rund drei Stunden sind am Samstag in der Großniedesheimer Eckbachhalle 191 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Dabei handelte es sich nach Angaben der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in der Mehrzahl (182 Fälle) um Auffrischungsimpfungen. Für vier Personen war es die erste Covid-19-Schutzimpfung, für fünf die zweite. Keine Nachfrage gab es am Samstag nach Kinderimpfungen. Die nächsten Termine in der kommunalen Impfstelle der VG sind am 19. November und 17. Dezember, jeweils 10 bis 13 Uhr.