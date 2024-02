In den vergangenen Jahren mussten die Narren auf den Umzug als Höhepunkt der Fasnachtskampagne verzichten. Am Samstag, 10. Februar, ist es wieder soweit: Ab 14.11 Uhr machen sich rund 70 Zugnummern auf den Weg durch die Innenstadt.

2020 konnte der Fasnachtsumzug zum letzten Mal stattfinden, dann verhinderten erst die Corona-Pandemie und im vergangenen Jahr strenge Sicherheitsvorschriften und damit verbundene hohe Kosten die Wiederaufnahme der beliebten Veranstaltung. „Dank gemeinsamer Kraftanstrengungen mit den Fasnachtsvereinen rollt der Umzug 2024 wieder durch die Straßen Frankenthals“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Wir freuen uns auf viele große und kleine Narren aus Frankenthal und der Region.“

Bereits ab 11.11 Uhr laden die örtlichen Karnevalsvereine und das Café Mirou zum Fasnachtsmarkt auf den Rathausplatz ein, wo sich die Narren vorab und nach dem Umzug bis 18 Uhr stärken können. Hier wird auch moderiert. Neu dabei sind in diesem Jahr die Ökumenische Sozialstation Frankenthal und der Karnevalverein Fidele Zecher aus dem Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Angeführt wird der närrische Lindwurm von OB Nicolas Meyer und dem Stadtrat. Die amtierende Miss Strohhut Julia Boudot wird begleitet vom Club der Miss Strohhüte. Mit einem Großaufgebot an Gardemädchen, Elferräten und Mottowagen sind laut Stadt alle örtlichen Karnevalsvereine vertreten: die Gockelswoog, der Frankenthaler Carneval Verein (FCV), die Karnevalsgesellschaft (KG) Royal, die KG Rosenkavaliere, die Mörscher Wasserhinkele und natürlich der diesjährige Stadtschlüsselverein, die Chorania.

Sperrungen ab 11 Uhr

Von außerhalb kommen der Carneval Club Mondglotzer aus Ludwigshafen, der Roxheimer Carnevalsverein „Die Altrhoischnooke“, die Stadtgarde Ludwigshafen, die Lambsheimer Schlossnarren, die Kiesbolle aus Heßheim und der Fasnachtsclub Ruchemer Schlosshogger. „Auch weniger närrische Vereine und Organisationen aus Frankenthal wie die Junge Union, die FWG und das Theater Alte Werkstatt (TAW) sind beim Umzug mit dabei“, schreibt die Verwaltung weiter. Am närrischen Treiben beteiligten sich außerdem die Firmen Edeka Stiegler und Münch Gerüstbau. Auch örtliche Sportgruppen und -vereine seien dabei wie der 1. Taekwondo und Kickbox Club, der Tanzsportclub Gelb-Schwarz Casino, der Judo Club, die Tanzschule in Frankenthal (TIF) und die Breakdancer von „Soul Picnic“. Für Musik sorgen ein Spielmannszug, drei Guggemusikgruppen und das Ein-Mann-Orchester „De Fux Deiwels Wilde“.

Die Straße Am Kanal wird am Samstag laut Stadt zwischen Foltzring und Amselweg ab 11 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Dort erfolgt die Aufstellung des Zugs. Von dort aus geht es über den Foltz- und Europaring in die Turnhallstraße, Speyerer Straße sowie über den Rathausplatz und durch die Bahnhofstraße weiter in die Westliche Ringstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Elisabethstraße und die Carl-Theodor-Straße, wo es zur Auflösung kommt. Der Zug dauert etwa zwei Stunden. In der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 19 wird ein Podest für Rollstuhlfahrer aufgebaut.

Ab 12.30 Uhr werden die Absperrungen entlang des Zugwegs aufgestellt. Bereits ab 12 Uhr darf dort nicht mehr geparkt werden. Betroffen sind davon die Speyerer Straße zwischen Acker- und Mühlstraße, die Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße (zwischen Bahnhof- und Heinrich-Heine-Straße), Wormser Straße (zwischen Wormser Tor und Fußgängerzone), August-Bebel-Straße (zwischen Fußgängerzone und Elisabethstraße). Ab 17 Uhr kann der Verkehr dann wieder normal fließen.

Bushaltestellen fallen weg

Zwischen 12.30 und 17 Uhr kommt es beim Busverkehr zu Änderungen. So entfallen auf der Linie 467 in beiden Richtungen die Haltestellen Mühlstraße, Benderstraße und Frankenstraße. Auf der Linie 463 aus Bobenheim-Roxheim kommend in Richtung Bahnhof werden die Haltestellen Wormser Tor und Friedhof nicht angefahren. Auf der Linie 464 fallen in beide Richtungen die Haltestellen Schmiedgasse, Feierabendhaus, Schillerschule 3, Schlachthausweg, Schillerschule 1 und Wormser Tor weg. Die Linie 84 fährt die Haltestellen Kugelfang, Hallenbad, Altenheim, Feierabendhaus, Schillerschule, Wormser Tor und Schmiedgasse nicht an, sondern verkehrt stattdessen auf einer Ersatzroute über die B9, Benderstraße, Frankenstraße, Mahlastraße, Neumayerring, zum Bahnhof und zurück.

Die Zufahrten zur Umzugsstrecke sollen mit Lastwagen und Autos, die von den Vereinen und vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) stammen, oder Sperrgittern gesichert werden. Auf dem Fasnachtsmarkt ist neben dem Kommunalen Vollzugsdienst Sicherheitspersonal im Einsatz. Auch die Polizei wird verstärkt Präsenz zeigen und den Rathausplatz mit Videokameras überwachen. Das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol im Festbereich ist untersagt.

Noch Fragen?

Das Programm des Frankenthaler Fastnachtsumzugs liegt in vielen örtlichen Geschäften, Kreditinstituten und am Infoschalter im Rathaus aus. Weitere Informationen gibt es auch im Netz unter www.frankenthal.de/events.