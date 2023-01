Die Absage des Fasnachtsumzugs in Frankenthal ist nach Einschätzung des Frankenthaler Landtagsabgeordneten und CDU-Landeschefs Christian Baldauf ein Ausdruck des „Regulierungswahns der Landesregierung in dieser Sache“.

Am Montag hatte die Stadtverwaltung die Karnevalsvereine informiert, dass die Sicherheitsanforderungen und damit verbundene Kosten so hoch seien, dass aus ihrer Sicht in diesem Jahr kein Fasnachtsumzug planbar ist. Unter anderem seien für die Absicherung der Strecke 39 Fahrzeuge notwendig. Hintergrund sind neue Vorschriften im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in Rheinland-Pfalz. Für 2024 will man mit den Vereinen über Alternativen, etwa eine geänderte Streckenführung, nachdenken. Außerdem soll am Fasnachtssamstag, 18. Februar, ab 11.11 Uhr ein Fasnachtsdorf auf dem Rathausplatz Karnevalisten eine Bühne bieten, sich zu präsentieren.

Ebling verteidigt Anforderungen

Dass Fasnachtsumzüge auch in vielen weiteren rheinland-pfälzischen Städten nicht stattfinden, zeige, „dass dies kein Nicht-Wollen der Verwaltungen vor Ort ist, sondern das Problem in Mainz zu verorten ist“, schreibt Baldauf in einer Stellungnahme und äußert ausdrücklich Verständnis für die Entscheidung im Frankenthaler Rathaus. Innenminister Michael Ebling (SPD) hatte die Auflagen verteidigt. Es gebe gestiegene Sicherheitsanforderungen, deshalb müsse es für einen Umzug ein entsprechendes Sicherheitskonzept geben. Bis zu 40.000 Besucher waren in den Vorjahren zum Umzug nach Frankenthal gekommen. Da bereits einige Veranstaltungen in der Region abgesagt wurden, sei die Besucherzahl in diesem Jahr nicht kalkulierbar gewesen, sagte die Stadt.