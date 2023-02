Für das Fasnachtsdorf, das als Ersatz für den abgesagten Umzug ab 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz Bühnenprogramm und Bewirtung dient, hat die Stadt in Abstimmung mit der Polizei ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Es sieht unter anderem vor, dass alle Zufahrten versperrt werden. Dazu seien drei Lastwagen und ein Pritschenwagen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs eingeplant, heißt es auf Anfrage. Die Rettungswege bleiben frei. Maximal 5000 Besucher könnten auf dem Platz vorm Rathaus feiern. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Kapazität für den Andrang am Samstag ausreicht. Zum Vergleich: zum Fasnachtsumzug kamen in den Jahren vor der Pandemie laut Behörden rund 40.000 Menschen. Bei der Absage hatte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) unter anderem damit argumentiert, dass eine Prognose schwierig sei, weil auch im Umland etliche Veranstaltungen ausfielen. „Die Besucherzahl wird kontinuierlich beobachtet, aber nicht kontrolliert“, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Fluchtmöglichkeiten für eine weitaus größere Anzahl an Menschen bestünden über die Straßen, die sternförmig von dem Platz abgehen. Zusätzlich zu zwölf Beschäftigten des Kommunalen Vollzugsdienstes hat die Stadt zehn Securitykräfte engagiert. Elf weitere Mitarbeiter der Verwaltung, etwa aus Veranstaltungsleitung, Projektmanagement und Verkehrsüberwachung, seien im Einsatz. Für Absperrungen und Personal rechnet die Stadt mit Kosten von rund 7000 Euro. Die Polizei werde ebenfalls „mit starken Kräften“ vertreten sein. Außerdem würden in der Innenstadt an verschiedenen Stellen Kameras installiert, heißt es in einer Mitteilung der Inspektion.